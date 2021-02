Teadlased jõudsid jälile, miks levib Covid-19 kergemini kui SARS

Nende kahe koroonaviiruse molekulaarsed simulatsioonid viitasid sellele, et SARS-CoV-2 võib kergemini aktiivses seisundis püsida ja seda positsiooni hoida; samas kui SARS-CoV-1 aktiivne seisund on ebastabiilsem, vaheldudes kahe positsiooni vahel, mis annab rakkudega seondumiseks vähem aega.

«Me avastasime nendes simulatsioonides, et SARS-CoV-1 ja SARS-CoV-2 viirustel on täiesti erinevad viisid oma kuju muutmiseks ja erineval ajalisel skaalal,» ütles vanemautor Mahmoud Moradi, füüsikalise keemia ja biokeemia professor Arkansase osariigist. «SARS-CoV-1 liigub kiiremini, see aktiveerub ja deaktiveerub, mis ei anna nii palju aega inimese raku külge jäämiseks, kuna see pole nii stabiilne. SARS-CoV-2 on seevastu stabiilne ja valmis ründama,» selgitas Moradi.