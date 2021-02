Tehnoloogia areneb tohutul kiirusel, seda eriti meditsiinivallas. Nii on lihtne unustada, et erinevad meditsiinilised protseduurid pole alati nii mugavad, kiired ja valutud olnud, kui need seda tänapäeval on. Toomegi teieni valiku meditsiiniajaloos eksisteerinud kõige veidramatest ja hirmuäratavamatest instrumentidest, mida meie esivanemate terviseprobleemide ravil ka kindlasti kasutati.