ENNE JA PÄRAST FOTOD ⟩ Uskumatu muutuse läbinud kahe lapse ema jagab nippi, mis aitas tal edukalt kaalu langetada

Victoria sõnul hakkas tema kaal tõusma raseduse ajal, suurem osa kehakaalust lisandus raseduse viimasel kümnel nädalal. «Võtsin kahe eest söömist ilmselt pisut liiga tõsiselt,» tõdes naine. «Teadsin, et olen ülekaaluline, aga ma ei mõistnud tegelikult, kui suureks ma olin paisunud,» tunnistas Victoria.

Pöördepunkt saabus siis, kui ühel päeval terve perega parki mängima mindi. «Istusin üksinda piknikutekil ja vaatasin, kuidas mu abikaasa lastega mängib. Sain sel hetkel aru, et ülekaalu tõttu jäävad paljud elu poolt pakutavad rõõmud nautimata.»

Tema salarelvaks said aga pühapäeva õhtud, mille naine pühendas tulevase nädala toidukordade ettevalmistamisele - just need aitasid Victorial õigel rajal püsida, kirjutab 7News.