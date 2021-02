Lutsar olukorra kriitilisusest: käime ainult seal, kus on absoluutselt hädavajalik

«Käime ainult seal, kus on absoluutselt hädavajalik. Toidupoodi peab minema, apteeki peab minema, arstiabi peab ka otsima kui see on hädavajalik. Mida paremini me inimeste vahelisi kontakte vähendame, seda suurem on tõenäosus, et see viirus ei saa levida,» ütles Lutsar.