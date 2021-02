ARSTID PALJASTAVAD ⟩ Need on kõige absurdsemad asjad, mida patsiendid on tohtritele öelnud

«Mitu aastat tagasi ütlesin patsiendile, et peame tema sõrme kahjuks eemaldama. Ta oli seda kuuldes erakordselt rahulik ja protseduuriga kahel käel nõus. Kuna sellist reaktsiooni tihti ei näe, küsisin ta käest, miks ta sellesse nii külmalt suhtub? Vastuseks sain, et võtke sõrm maha kui vaja - sellest pole midagi - need kasvavad ju kiiresti tagasi!»