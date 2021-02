Koroonaviiruse tõttu 6-aastase tütre kaotanud vanemad hoiatavad: lastel esinevad sümptomid on hoopis teistsugused

«Kuna Gigi oli erivajadustega laps, otsustasime ta igaks juhuks arsti juurde viia. Palavikku tal ei olnud, küll aga leiti, et tal oli õlal kerge lööve. Selgus, et see on lastel üks Covid-19 sümptomitest. Sama lugu on ka oksendamisega,» sõnas Pricilla CNNile antud intervjuus.