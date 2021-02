Ženja Fokin koputab inimeste südametunnistusele: maski kandmine ei võta sult pekitükki küljest!

«Väga äge on, et ise alati kaasa mõtlete, aga teeme faktid selgeks! Maski kandmine tänases seisus on tegelikult vähim, mida teha saame. Käte desinfitseerimine täpselt samamoodi,» rääkis Fokin.

«Kui keegi hakkab mingi asja vastaseks, siis see ei ole tegelikult õigustatud. Ükskõik, millisesse äärmusesse siis langetakse.»

Fokini sõnul tuleks mõelda suures plaanis. «Loomulikult, ma usun, et teil on kopp ees sellest kõigest. Uskuge, mul samamoodi. Kõigil on - ma olen selles rohkem kui kindel. Aga me saame selle seljatatud nõndaviisi, kui tekib selline karjaühtsus ja -vaim,» usub ta.

«Eile ma just vaatasin neid numbreid ja mõtlesin, et kui me ei reageeri kohe, siis meil ei tule suve. Päriselt ka ei tule! Ma ei kujutaks küll ette, et meil oleks selline suvi ees, et olemegi tuppa lukustatud ja kõik on kinni,» jätkas Fokin.

«Et seda vältida või ära hoida, peame reageerima kohe! Ära jätma sünnipäevade pidamisi, suuremaid kogunemisi ja hoidma praegu seda eraldatust ning mitte liigselt ringi tiirutama. Ma arvan, et sellised rasked ajad kindlasti ka liidavad inimesi.»

«Me oleme ju ajudega inimesed! Rahvarohketes kohtades paneme selle maski ette - see ei võta sult mingit pekitükki küljest ära ju,» koputas mees kaasmaalaste südametunnistusele.