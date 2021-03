Foto on illustreeriv.

Värskelt korraldatud uuringu käigus selgus, et piisaval unel on dementsuse tekkimise riskiga vägagi tugev seos. Nimelt on inimestel, kes magavad vähem kui viis tundi järjest, kaks korda suurem oht tulevikus dementsusega silmitsi seista.