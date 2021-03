Tanel Kiik: olukord on enam kui tõsine, vaja võib olla veel piiranguid

Viimastel nädalatel on Covid-19 haigestumise trend kiiresti tõusnud. «See pole ootamatu, aga kasvu kiirus on enam kui murettekitav,» tõdes Kiik.

Eelmise nädala viimase seitsme päevaga lisandus ministri sõnul ligi 50 protsenti rohkem nakatunuid kui nädal enne seda. «See on kõige kiirem kasvu kiirus alates sügisest, mida me üldse näinud oleme. Sellise kiiruse ja trendi juures on lihtsalt aja küsimus, millal haiglaravi vajavate inimeste arv ületab haiglate võimekuse ehk selles mõttes kõik piirangud, mida valitsus on kehtestanud, teadusnõukogu ettepanekud, on õigustatud,» nentis Kiik.

«Arutelu selle üle, et kas on üle reageeritud — paraku päriselu seda arutelu väga pikalt pidada ei võimalda. Ehk pigem on küsimus selles, kas on piisavalt reageeritud või on vaja veel reageerida. Minu enda veendumus kaldub selle viimase suunas,» lisas minister.

Kiige sõnul jätkatakse piiranguid puudutavaid debatte valitsuses homme.

«Loomulikult ei ole ka mina seda usku, et pelgalt valitsuse otsused pidurdavad, aga kindlasti nendel on oma mõju. Kõigi meie valikutel, igapäevastel otsustel samuti,» ütles Kiik.

Ministri sõnul ei ole praegu ühtegi põhjendust nendel inimestel, ettevõtjatel, kes püüavad enda elu teistest mugavamaks teha ja piirangutest kõrvale hiilida. Minister kutsus mõtlema olukorrale, kuhu jõudnud oleme ja kuhu me jõuda võime.

«Alates sellest, et haiglaravi vajab hommikul 563 – ka see on uus rekord konkurentsitult.» Kiik meenutas, et jaanuaris oli päevi, mil haiglaravi vajas alla 400 inimese — sellega võrreldes on lisandunud ligi 200. «Viimase kuuga on 150 inimest rohkem haiglaravil. Teame seda, et see haiglaravi vajadus veel tõuseb järjekindlalt, kuna nakatunute arv on alati teatud viiteajaga,» tõdes Kiik.

«Olukord on enam kui tõsine – see, mida me kartsime, et meil tuleb 600 pluss voodikohta täis, see täitub igal juhul. Küsimus on, kas see juhtub see nädal või järgmine – pigem see nädal. Mis saab olema haiglaravi tipp, seda me veel näeme.»