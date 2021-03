Vilgats tõdes, et tegelikult oli asi naljast kaugel. «Olin kuulnud, et koroona on selline, et oled haige ja siis see hakkab leevenema, siis jälle haige… Umbes niimoodi ta mul oligi, et algul oli palavik, köha oli kogu aeg. Siis palavik läks ära. Neljandal päeval mõtlesin, et lähen juba jalutama, äkki saan terveks,» meenutas naine.