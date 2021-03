Et mitte endale liiga teha, on mõistlik füsioterapeudiga enne treeningu alustamist nõu pidada

Teraapia sessiooni viib läbi antud taastusravi haru spetsialist ehk füsioterapeut, kes hindab inimese hetkeseisundit, koostab vastava raviplaani ning rakendab erinevaid füsioteraapia vorme, et patsiendi vaevusi ravida. Teraapia sessioonid on täiesti individuaalsed ja lähtuvad inimese konkreetsest vajadusest.

Terapeudi poole pöördumiseks ei pea olema mingit kindlat probleemi või muret. Samuti ei ole vajalik arsti saatekiri. Kasulik on aegajalt lasta enda füüsist ja rühti ka lihtsalt kontrollida, et ennetada võimalike tõsisemaid probleeme. Eriti mõistlik oleks seda teha näiteks enne uue treeningu alustamist.

Aga füsioteraapia on ka väga kasulik regulaarselt spordiga tegelevatele inimestele, kuna sportlase sooritusvõime ning vigastuserisk sõltub väga suures osas lihaste konditsioonist. Kui lihasjõud või lihaspikkused ei ole omavahel tasakaalus, pärsib see sooritusvõimet ning tõstab olulisel määral vigastuste riski. Seega soovitame sportlastel paar korda aastas ennast füsioterapeudile näidata, eriti oluline on see enne võistlushooaega. Mida vähem on sportlasel vigastusi, seda kiirem tee on tal ka tippu.