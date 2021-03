Kogukeha krüoteraapia aitab leevendada lihas- ja liigesevalu ning toetab ühtlasi kaalulangust läbi kiirendatud ainevahetuse

Kuna see teraapia on alles uus, ei ole kõiki selle võimalikke eeliseid veel tõestatud ja uuritud, kuid inimesed, kes on seda proovinud, sealhulgas ka “Iceman” Wim Hof isiklikult, väidavad, et äärmuslik külm parandab vaimset ja füüsilist tervist. See on alternatiivne ravi ja ennetus paljude haiguste korral, kuid krüokabiini kasutavad ka arstid näiteks tüügaste külmutamiseks.

Miks on kogukeha külmateraapia kasulik?

Kogukeha ja lokaalne krüoteraapia aitab leevendada ja ennetada lihasvalu, liigesevalu, liigeste motoorika- ning lihashäireid. Samuti soodustab sportlikest vigastustest kiiremat paranemist. On ju arstidki juba ammu soovitanud kasutada jääkotti pärast mõnd vigastust või valuliste lihaste peal. Seda põhjusel, et külma tulemusel suureneb märkimisväärselt kudede verevarustus, vähenevad tursed ning põletikud. Kuna krüoteraapia kasutamine kiirendab ka ainevahetust toetab külmateraapia ühtlasi kaalulangetuse protsessi, karastab ja tugevdab organismi üleüldiselt.

FOTO: Krüoteraapia.ee

Loomulikult pole vähemtähtis, et külmateraapia omab positiivset ja tulemuslikku mõju ärevuse ja depressiooniga võitlemisel. Uuringutulemused näitavad, et krüoteraapia tõesti aitab leevendada vaimse tervise seisundit. Näiteks aastal 2008 korraldatud uuringu järgi vähenesid kolmandikul depressiooni või ärevuse all kannatavatel inimestel sümptomid vähemalt poole võrra. Ka dementsuse tekke riski võib antud teraapia vähendada.

Krüoteraapilist ravi kasutatakse ka migreeni korral. 2013. aastal rakendasid näiteks teadlased migreeni põdevate inimeste kaelale suunatud krüoteraapiat, mille järel leevendas see inimeste kaebusi, kuid ei kõrvaldanud nende valu lõplikult. Samuti kasutatakse antud teraapiat vähktõve ennetamiseks, sest sel on põletikke vähendav toime, kuid siiani pole tõendatud, et krüokabiin võiks ravida vähki ka pärast haiguse arenemist. Kuid meditsiiniline krüoteraapia on teatud vähivormide puhul üheks ravimeetodiks. See näitab, et tegemist on uue, palju avastamist pakkuva, kuid väga potentsiaalirikka teraapialiigiga, millega saavutatakse juba praegu tervisele kasulikke mõjusid.

Kuidas teraapia välja näeb?

Nagu juba eelpool mainitud, siis tegemist on teraapiaga, kus kasutatakse ekstreemselt madalat temperatuuri. Pole kahtlustki, et esimestel kordadel võib see olla natukene ebameeldiv, eriti inimestele, kes ei ole külmaga harjunud. Õnneks ei pea külmakabiinis pikalt olema – teraapiasessioon kestab 2-3 minutit ning olgugi, et esimesel protseduuril võib olla kergelt ebamugav, muutub see iga korraga järjest mõnusamaks ning sellest tundest saab nauding.

FOTO: Krüoteraapia.ee

Need, kes pelgavad koheselt kogukeha hõlmavat seanssi, saavad külmateraapiaga tutvuda samm-sammult ehk läbi lokaalse krüoteraapia seansi, mis on suunatud vaid ühele konkreetsele osale kehast(näiteks nägu-kael). Meeles tuleb aga pidada, et krüoteraapia on vastunäidustatud rasedatele, lastele ja südamehaigetele.

Lihas- ja liigesevalust võib vabaneda siiski ka traditsioonilisemate meetodite abil. Krüoteraapia kliinikuga samades ruumides pakub terapeut Jaanus Pärg valuvaba elu saavutamiseks pehme- ja süvakoe või lihtsalt pehmekoe massaaži ning valuabi teraapiat. Broneeri aeg SIIT!

Külmateraapia teenusega tutvu meie kodulehel www.krüoteraapia.ee ning hoia meie tegemistel silm peal ka Instagramis ja Facebookis.