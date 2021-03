Piirangud hakkavad kehtima laupäevast, 6. märtsist. Uued piirangud kehtivad esialgu 28. märtsini.

«Põhimõte on see, et nädalavahetusel olukord dikteerib, et peame kontaktid viima miinimumini. Nädalavahetusel mitte ainult kaubanduskeskused, vaid kõik poed, välja arvatud võib-olla drive in kuskil ehitus- või aianduspoodides, on keelatud ja tavapäevadel on kõik poed tavaaegadel lahti,» ütles Aab «Aktuaalsele kaamerale».