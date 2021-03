Liina Kersna: kriis ei lõppe märtsiga

«Me oleme jõudnud kriisi juhtimises sinnani, et inimesed võtavad vastu sõnumit läbi selle, kui karmid on piirangud, mitte läbi isikliku vastutuse. Me ei ole neile andnud võib-olla piisavalt isiklikku vastutust selle kriisi ajal,» ütles Kersna «Esimeses stuudios».

«Eksamid toimuvad ja eksamid on kohustuslikud. Põhikoolis on see muutus, et läheb lapse tunnistusele eksamil sooritatud punktide arv ja lõpetamine ei sõltu sellest, vaid sellest, millised on hinded põhikooli lõputunnistusel,» ütles Kersna.