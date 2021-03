Lugeja küsib ja Lutsar vastab, miks ei vaktsineerita poetöötajaid eelisjärjekorras

Lutsar toob esile, et suur nakatumisrisk on haiglates, meditsiinitöötajatel, üle 70-aastastel ja riskiteguriga inimestel. «Seetõttu on see populatsioon esimeste vaktsineerimise prioriteetide hulka valitud. Riski määrab ka mingil määral olukord, et kas on alternatiivseid võimalusi. Kuna edukalt areneb e-kaubandus, siis poemüüjatel on kontaktide vältimine võimalik. Samas e-õpe ei pruugi kõigile lastele või noortele sobida, seetõttu on alustatud õpetajate vaktsineerimisega enne kui poemüüjate vaktsineerimisega.»