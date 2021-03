TEADLANE AVALDAB ⟩ Koroonaviirusest võib kujuneda krooniline haigus

Rahvusvahelise tervishoiuinstituutide(NIH) direktor Francis Collins hoiatab, et teatud viiruse järgsed tüsistused ei pruugi kunagi kaduda, kirjutab Bestlifeonline . Seda, kui inimesel on veel nädalaid ja kuid pärast Covid-19 diagnoosi saamist haiguse sümptomid, nimetatakse koroonaviiruse järgseks ägedaks tagajärjeks.

«Kardan, et inimestel, kellel on ka kolm-neli kuud pärast diagnoosi saamist haiguse sümptomid, võib Covid-19 kujuneda krooniliseks haiguseks,» ütles Collins.

Samuti märgib direktor, et juba koroonaviirusesse nakatumine on väga keeruline kogemus. «Ilmselt enamus arvab, et hea küll põen selle haiguse läbi ja siis on kõik korras, kuid tegelikkuses võib Covid-19 saata meid veel pikalt. See on julm.»