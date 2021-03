Genka lajatab maskivastastele: sa seisad minu ja mu raha vahel!

Genka meenutab kõigile, et ta on artist. «Minu töö on anda kontserte. Aasta jooksul on umbes 90 protsenti nendest ära jäänud. Ma pole üksi! Eestis on tuhandeid muusikuid, artiste, meelelahutusäriga seotud inimesi ja ka turismi, toitlustuse ning muid teenindussektori inimesi, kelle sissetulekud on oluliselt vähenenud või puuduvad üldse,» selgitab ta.