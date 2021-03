Ligi pärast süsti: arst kinnitas, et muidu läheb vaktsiin koertele või kraanikaussi

Ligi ütles oma Facebooki lehel, et vaktsineerimise soovitamise kohta on temalt palju küsitud. «Mõni reklaamib profiilipildil «Mina vaktsineerin». Ma kahtlustan neil pole ei vaktsiini ega oskust. Mul küll pole. Aga mu see-eest ajas naine täna ukse pealt tagasi, et ei tule ma kuhugi, kohe süstima, arst helistanud. Ei ma julend vaielda, kui arst ka kinnitas, et muidu läheb vaktsiin koertele või kraanikaussi - vähe sellest, et kõik ei ilmu kohale, 10 asemel saab 11-12 doosi kätte ja siis läheb väga kiireks.»

Ligil soovitab vaktsineerima minna. «Juhus tahtis, et ma olin võtta. Ameti järgi, mida kah on räägitud, oleks piinlik eelist saada, me saame ennast hoida paremini kui paljud teised. Kuid kraanikausist olen nõus ees olema. Koertest ei tea, nood on üldse ära maal. Igatahes on kõik reeglipärane ja mul on legaalset põhjust ka kopsu uut kingitust mitte tahta. Ausõna, niipea kui saab, laske vaktsineerida. Ükskord saab nii kui nii. Ja hoidke ennast ikka.»