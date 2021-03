Tundlik seedimine? Kas Sul võib olla gluteenitalumatus või ärritunud soole sündroom?

Mis on gluteen ja miks see võib kahjulik olla?

Gluteen on valk, mida leidub nisus, odras, rukkis ning ristsaastunud kaeras. Üha enam on inimesi, kellel on gluteeni tarbimisega seotud terviseprobleeme.

Gluteen on seedetraktile koormav, kuna kinnitub peensoole seinale, kus see võib põhjustada seedetrakti ja immuunsüsteemi häireid. Gluteenitundlikkus on põletiku- ja autoimmuunhaiguste peamine soodustav tegur (1, 2).

Gluteenitalumatus on tugevalt seotud erinevate põletikuliste häiretega (3). Samuti on see paljude teiste autoimmuunhaiguste, näiteks tsöliaakia, reumatoidartriidi, I tüüpi diabeedi, Hashimoto türeoidiidi, lümfoomi ja herpetiformse dermatiidi (nahahaigus) soodustav tegur (4, 5). Seda peetakse ka astma, allergiate ja ekseemi soodustavaks teguriks (6, 7).

FOTO: LS Health OÜ

Meie geneetiline kood ja gluteenitalumatus

Gluteenitalumatuses mängib rolli meie immuunsüsteemile spetsiifiline geneetiline kood. Neid geene nimetatakse inimese leukotsüüdi antigeeni (HLA) kogumiks. Gluteenitalumatust on täheldatud HLA-DQ2 ja HLA-DQ8 puhul (8,9). HLA-DQ2 on kõige levinum Lääne-Euroopa päritoluga inimestel.

Need geneetilised eelsoodumused on passiivsed seni, kuni liigne keskkonnastress neid aktiveerib. Keskkonnastressid võivad esineda oportunistlike organismide poolt põhjustatud nakkuste, toksilisuse, alatoitumise, füüsilise närvistressi, unepuuduse ja suurte emotsionaalsete väljakutsetena.

Ärritatud soole sündroom

Ärritatud soole sündroom (IBS) on levinud haigus, mis mõjutab 11% inimestest kogu maailmas (10). See on korraga esinevate sümptomite kogum, mis võib elukvaliteeti oluliselt vähendada. IBS-i arengut soodustavad paljud tegurid, sealhulgas stress, toidutundlikkus, sooleinfektsioonid, düsbioos ja lekkiv soolestik.

IBS-i tunnuste ja sümptomite hulka kuuluvad:

Kõhuvalu, krambid või puhitus, mis võib soole liikumisel leeveneda

Liigne gaas

Kõhulahtisus, kõhukinnisus või vahelduv kõhulahtisus ja kõhukinnisus

Lima väljaheites

Naised kogevad IBS-i tõenäolisemalt kui mehed. IBS esineb kõigis vanuserühmades, kuid umbes pooltel inimestel hakkavad sümptomid ilmnema enne 35. eluaastat. Soolestiku ja aju ühenduse tõttu on IBS-iga sageli kaasas depressioon ja ärevus.

Paljude aastate jooksul käsitlesid tavapärased arstid IBS-i psühhosomaatilise häirena. Nüüd on arstid diagnoosinud IBS-i õigustatud seisundina, kui inimesel on korduv kõhuvalu kolme kuu jooksul vähemalt kolmel päeval kuus. (10).

Enamiku inimeste jaoks võivad IBS-i tunnused ja sümptomid olla kohati halvemad ning mõnikord paraneda või kaduda. Tavaliselt ei ole IBS-i sümptomid rasked ning neid saab kontrollida dieedi, elustiili ja stressi juhtimisega.

Ärritunud soole erinevad vormid

IBS võib ilmneda erineval viisil, põhjustades erinevatele inimestele erinevaid sümptomeid. IBS-i on nelja tüüpi, sõltuvalt soole liikumisprobleemide tüübist: kalduvus kõhulahtisusele, kalduvus kõhukinnisusele, segatüüp ja kategoriseerimata IBS.

1. IBS-D ehk kõhulahtisus

Ligikaudu kolmandikul IBS-iga inimestest on kalduvus kõhulahtisusele. IBS-D-ga inimesed kogevad sageli kõhulahtisuse episoode koos kõhuvaluga. See hõlmab lahtist väljaheidet, sagedast roojamist ja pakilisustunnet. Kõhuvalu, gaasid ja puhitus, lima väljaheites ja mittetäieliku tühjenemise tunne on IBS-D puhul tavalised.

2. IBS-C ehk kõhukinnisus