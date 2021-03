Reoveeuuringu tulemused koroonaviiruse leviku pidurdumist veel ei näita

Sedapuhku on uuringutulemuste kaardilt välja jäetud Paide, mille sellenädalane proov ei andnud usaldusväärset pilti. Reoveeproove analüüsinud Tartu Ülikooli molekulaarse ökoloogia kaasprofessori Veljo Kisandi sõnul on Paide proovi tõenäoliselt mõjutanud rohke lumesulavesi, mis on inimtekkelise reovee hulka liialt lahjendanud. «Proovis oli tavapärasest 100–1000 korda vähem ka E. coli baktereid, mida jõuab harilikult inimese seedetraktist reovette suurel hulgal. Seepärast ei saa Paide proovi koroonaviirusesisaldust tegelikku olukorda peegeldavaks pidada,» selgitas Kisand.