Kas edaspidi vajame reisimiseks vaktsineerimispassi?

Eelmisel nädalal kuulutas Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon, et nad võtavad kasutusele digitaalse reisipassi. See on samm lähemale karantiinivabale reisimisele. Uus rakendus võimaldab valitsusel ja lennuettevõtetel ligipääsu inimese andmetele, mis puudutavad koroonatesti ja vaktsineerimist.

Mis on vaktsineerimispass?

Tegu on digitaalse dokumendiga, kus on kirjas, kas inimene on viiruse vastu vaktsineeritud või mitte. Info esineb QR-koodi kujul, mis näitab ära ka selle, kui isikul on Covid-19 testimise järgselt saadud negatiivne tulemus.