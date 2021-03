FOTO: Shutterstock

Kõht on tühi. Võtad ampsu. Mälud (ehk isegi kugistad). Neelad. Võtad uue ampsu. Mälud ja neelad. Ja nii kuni kõht on täis ja suu tühi. Tõenäoliselt ei mõtle sa selle protsessi juures, kuidas su seedeorganid toitu töötlevad ja millised seedeensüümid igas seedeetapis toitu väiksemateks osakesteks lõhustada aitavad.

Oled tõenäoliselt harjunud, et kõik toimub justkui iseenesest kuni koged seedeprobleeme, energialangust, mõningate organite funktsioonide häirumist või on raskusi kaalu langetamisega, kuigi teed kõik justkui õigesti. Mis siis, kui sinu keha ei suuda piisavalt seedeensüüme toota, aga neid on purgist võimalik juurde võtta? Kui sulle on sinu pikaajaline tervis oluline, siis loe see artikkel lõpuni!

Toores toit, nagu porgand, sisaldab toiduensüüme. Need on seal selleks, et aidata porgand vajalikeks osakesteks lõhustada. Keha ei pea sellisel juhul ise palju vaeva nägema. Kui porgand ära keeta, hävinevad toiduensüümid ning seedeorganid peavad seedeensüüme tootma, sest sisse söödud toit ei tohi jääda kehasse seedimata kujul.

Erinevad organid toodavad seedeensüüme, kui toidus piisavalt ensüüme ei leidu. Pikaajaline toiduensüümide vähesus võib aga viia seedeorganite ülekoormuseni, mille esimene märk on seedeprobleemid nagu puhitused-gaasid, raskustunne, unisus pärast söömist või isegi toidutalumatus. Pikaajalised kõhuprobleemid võivad aga viia teiste terviseprobleemideni.

Kui keha ei suuda enam seedeensüüme piisavalt toota, tulevad appi kvaliteetsed purgist võetavad seedeensüümid, mis toimivad nii nagu oleksid toiduensüümid söödavas toidus olemas. Vaata, kuidas purgist võetavad Enzymedica seedeensüümid sinu kehas (peamiselt maos) töötavad:

Kuidas purgist võetavad seedeensüümid sinu keha toetada võivad?

Kõht kauem täis ja kaalulangus. Kuna seedeensüümid aitavad toidu vajalikeks algosakesteks lõhustada, saame toidust kätte selles oleva energia ning kõht püsib kauem täis. 33-aastane Rita võttis nelja kuuga alla 13 kilo ning tema energiatase tõusis märgatavalt.

Kuna seedeensüümid aitavad toidu vajalikeks algosakesteks lõhustada, saame toidust kätte selles oleva energia ning kõht püsib kauem täis. 33-aastane Rita võttis nelja kuuga alla 13 kilo ning tema energiatase tõusis märgatavalt. Sapipõieprobleemid ja liha/rasvase toidu söömine. Kuna sapipõis osaleb aktiivselt just rasvase toidu seedimises, loobuvad paljud inimesed rasvastest toitudest, kuigi rasv on inimese organismile vajalik komponent. Pärast seedeensüümide tarvitamist kadusid 56-aastasel Olvial söömisega kaasnevad gaasid ja puhitused ning ta alustas taas liha ning rasvasemate toitude söömist.

Kuna sapipõis osaleb aktiivselt just rasvase toidu seedimises, loobuvad paljud inimesed rasvastest toitudest, kuigi rasv on inimese organismile vajalik komponent. Pärast seedeensüümide tarvitamist kadusid 56-aastasel Olvial söömisega kaasnevad gaasid ja puhitused ning ta alustas taas liha ning rasvasemate toitude söömist. Pankrease haigused. Pankreas ehk kõhunääre on üks põhilisi seedeensüüme tootev organ. Pankreatiidi või diabeedi puhul ei toimi pankrease funktsioonid korralikult ning seetõttu on seedimine häiritud. 31-aastase diabeetiku Carmeni pankreas on täiesti kärbunud ning ta koges pidevaid puhitusi ja kõhulahtisust. Tänu seedeensüümidele tunneb ta, et saab taaskord normaalselt süüa.

Pankreas ehk kõhunääre on üks põhilisi seedeensüüme tootev organ. Pankreatiidi või diabeedi puhul ei toimi pankrease funktsioonid korralikult ning seetõttu on seedimine häiritud. 31-aastase diabeetiku Carmeni pankreas on täiesti kärbunud ning ta koges pidevaid puhitusi ja kõhulahtisust. Tänu seedeensüümidele tunneb ta, et saab taaskord normaalselt süüa. Toitainete parem imendumine ja kaalulangus. 33-aastane Peeter oli pikka aega mures oma kaalu pärast. Ta pidas erinevaid dieete ning tegi korralikult trenni, kuid kaal ei langenud. Seedeensüümide võtmisega märkas ta, et tema toidukogused vähenesid, kõht püsis kauem täis ja seeläbi hakkasid ka ülekilod märgatavalt vähenema.

33-aastane Peeter oli pikka aega mures oma kaalu pärast. Ta pidas erinevaid dieete ning tegi korralikult trenni, kuid kaal ei langenud. Seedeensüümide võtmisega märkas ta, et tema toidukogused vähenesid, kõht püsis kauem täis ja seeläbi hakkasid ka ülekilod märgatavalt vähenema. Kõhukinnisus ja aktiivsus. Kõhukinnisusel võib olla erinevaid põhjuseid - üks neist on seedeensüümide vähesus toidus. 32-aastasel Julial on istuv töö ning varasemalt käis ta tualetis 2-3 päeva tagant. See tõi endaga kaasa ebamugavustunde, vähe energiat ning kaalulangus jäi seisma. Seedeensüümide regulaarse kasutamise tagajärjel hakkas Julia kõht toimima korrapäraselt, tänu millele vabanes kehas energiat teiste tegevuste jaoks.

Kõhukinnisusel võib olla erinevaid põhjuseid - üks neist on seedeensüümide vähesus toidus. 32-aastasel Julial on istuv töö ning varasemalt käis ta tualetis 2-3 päeva tagant. See tõi endaga kaasa ebamugavustunde, vähe energiat ning kaalulangus jäi seisma. Seedeensüümide regulaarse kasutamise tagajärjel hakkas Julia kõht toimima korrapäraselt, tänu millele vabanes kehas energiat teiste tegevuste jaoks. Puhitused-gaasid ja väsimustunne. Paistes kõht ja mullitamine on levinuimad toiduga seotud kõhuprobleemid. Paljud inimesed loobuvad teatud toitudest või väljas söömisest, sest ei taha kogeda ebameeldivaid gaasivalusid või avalikus kohas kõhutuult lasta. 46-aastane Veronika sai pärast seedeensüümide kasutama hakkamist normaalselt töö juures lõunat süüa, kuna kadusid ära puhitused ning unisus pärast söömist.

Paistes kõht ja mullitamine on levinuimad toiduga seotud kõhuprobleemid. Paljud inimesed loobuvad teatud toitudest või väljas söömisest, sest ei taha kogeda ebameeldivaid gaasivalusid või avalikus kohas kõhutuult lasta. 46-aastane Veronika sai pärast seedeensüümide kasutama hakkamist normaalselt töö juures lõunat süüa, kuna kadusid ära puhitused ning unisus pärast söömist. Väiksemad toiduportsjonid ja rohkem energiat. Seedeensüümide võtmise juures on väga oluline roll mälumisel. Kui toit korralikult läbi närida, saavad seedeorganid ja ensüümid oma tööd kõige tõhusamalt teha. See tähendab, et ei ole vaja süüa nii suuri portsjoneid ning vabaneb energia teiste kehasiseste ja -väliste protsesside jaoks. 37-aastane toitumisnõustaja Teele nentis, et Enzymedica seedeensüümid muutsid tema elukvaliteeti täielikult. Kuula Teele Tederi ja Sille Martma podcasti seedeensüümidest SIIT:

Vitamiinide-mineraalainete parem omastamine. Seedeensüümid on justkui võti, mis aitavad toitained lukust lahti teha. Erinevad toitained vajavad erinevate ensüümide olemasolu. Kui toit ei saa korralikult lõhustatud, ei ole sealt võimalik kätte saada ka kõiki vitamiine ja mineraalaineid. Keskealine Ellen koges, et tema vitamiinide näitajad läksid korda just seedeensüümide võtmisega, mis aitasid kaasa sellele, et vitamiinid jõuaksid sinna, kuhu vaja.

Seedeensüümid on justkui võti, mis aitavad toitained lukust lahti teha. Erinevad toitained vajavad erinevate ensüümide olemasolu. Kui toit ei saa korralikult lõhustatud, ei ole sealt võimalik kätte saada ka kõiki vitamiine ja mineraalaineid. Keskealine Ellen koges, et tema vitamiinide näitajad läksid korda just seedeensüümide võtmisega, mis aitasid kaasa sellele, et vitamiinid jõuaksid sinna, kuhu vaja. Magusa- ja näksimisisude kadumine. Paljude inimeste isud tekivad energia- ning vitamiini- ja mineraalainete puudusest. See võib tihtipeale tekkida just sellest, et söödud toit ei saa korralikult lõhustatud, mistõttu keha jääb energia- ning toitainete nälga, kuigi söödi justkui normaalne kogus enam-vähem tervislikku toitu. 45-aastase Helena elustiil muutus kardinaalselt, kui ta hakkas igapäevaselt seedeensüüme tarvitama. Kadusid erinevad isud ja kõhuprobleemid, vähenesid toiduportsjonid ning kadus mitu ülekilo.

Purgist võetavad seedeensüümid toimivad selle toidukorraga, millega need sisse võetakse. Parima tulemuse saavutamiseks on neid vaja võtta järjepidevalt. Seejuures on hea teada, et keha ei jää nende võtmisest sõltuvusse või laisaks, kuna need toimivad nii nagu oleksid ensüümid juba söödud toidu sees olemas (nagu toores porgand ja toiduensüümid). Oluline on iga suutäis korralikult läbi mäluda, sest nagu me teame, siis meie seedeorganitel ei ole hambaid.

Miks valida just Enzymedica seedeensüümid?

Enzymedica Inc. on 1998. aastal asutatud ettevõte, mille eesmärk on luua inimese tervist toetavaid ensüümitooteid, milles on 100% toimeaineid ning mitte ühtegi lisaainet. Need on Ameerikas palju auhindu võitnud ning klientide lemmikud juba aastaid. Väga oluline on ka Clean Label Project sertifikaat, mis tõendab, et tooteid on testitud 130 tervisele kahjuliku aine suhtes.

Enzymedica Inc. pühendab palju aega testidele ja tehnoloogiate arendamisele, et tooted oleksid võimalikud efektiivsed ning inimesele ohutud. Näiteks sisaldavad paljud ensüümitooted Thera-Blend seedeensüümide segu, mis tähendab, et need on efektiivsed terve seedekulgla vältel (vastupidiselt enamikule seedeensüümitoodetele).

Eestis müüdavate põhitoodete seedeensüümide aktiivsusi on testitud ka Tartu Ülikooli laboris. Enzymedica Inc. teeb tihedat koostööd biomeditsiinilisi uuringuid läbiviiva Roskampi instituudiga ning firma meeskonnaga on liitunud ka maailmakuulus loodusravi arst Dr. Murray.

Enzymedica Eesti tiim tarvitab seedeensüüme igapäevaselt ning soovib, et kõik Eesti inimesed mõistaksid, kui oluline on korralik seedimine arvestades tänapäevast kiiret elutempot, stressirikkaid olukordi ning toidu kvaliteeti. Seedeprobleemid võivad olla tavaline nähtus, kuid need pole kindlasti normaalsed. Tõhus seedimine mängib väga olulist rolli tervena elatud aastate ja elujõulisuse juures, mille kohta saab lisa lugeda meie kodulehelt. Seedeensüümid toetavad seal, kus keha enam ise hakkama ei saa!

