Eestis oli vaktsineeritud reede hommiku seisuga vähemalt ühe korra 6,8 protsenti elanikkonnast.

Kõige ladusamalt on läinud vaktsineerimiskampaaniad Seišellidel, Iisraelis ja Araabia Ühendemiraatides. Ligikaudu 100 000 elanikuga saareriigis on hõlmatud koroonavaktsiiniga vähemalt ühe korra ligi 60 protsenti inimestest. Iisraelis küündib vaktsineeritute osakaal elanikkonnas üle 55 protsenti. Ühendemiraatides on saja inimese kohta vaktsineeritud üle 35 – rõhku pannakse inimeste teistkordsele vaktsineerimisele.