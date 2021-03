Eestis võetakse rekordiliselt palju haiguslehti

Jaanuaris võeti 39 000 haiguslehte ja veebruaris 42 000. Eelmine aasta samadel kuudel võeti vastavalt 27 000 ja 25 000.

Haigekassa finantsosakonna juht Riho Peek ütles, et trend on selgelt kasvav ja samas hoiab suurema kasvu ära fakt, et paljud inimesed teevad kaugtööd, mis tähendab, et iga lähikontaktne või nohune töötaja haiguslehte ei võta. Peek selgitas, et seda trendi näeb selgelt hoolduslehtede pealt.