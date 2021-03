Üksi dieet ei toimi, kõrvetised, peavalud, akne – kas mul on varjatud toidutalumatus?

Toidutalumatus pole nagu allergia, mis kutsub allergilist reaktsiooni esile juba väikeses koguses allergeene toidu söömisel. Toidutalumatus kulgeb aeglaselt ning on salakaval ning hävitav meie tervisele. RoClinic märgib, et probleem on laiaulatuslik, kuna inimeste organismid ja nende võime tulla toime erinevate „sissetungijatega“, antud juhul toiduga, on väga erinev.

Ka RoClinicu poole pöörduvad kliendid väga erinevate tervisemuredega nagu seedevaevused, mille hulgas kõhupuhitused, kõrvetised, ärritunud soole sündroom, lisaks peavalud, kaaluga seotud probleemid, akne, dermatiidid ja erinevad teised nahaprobleemid. Ka depressioon, mäluhäired, unetus, tähelepanupuudulikkus ja teised tervisega seotud mured on sageli seotud vale toitumisega. Seda kõike lihtsalt ei osata seostada organismi võimega tulla toime toiduga, mida igapäevaselt tarbitakse.

Kuidas probleemile jälile jõuda?

Esimene samm on oma organismi jälgimine, kui enesetunne on igapäevaselt kesine ning esineb mõni eelnimetatud sümptom. Kasutada võib nii toidupäeviku pidamist ning elimineerimistaktikat, mis tähendab, et menüüst jäetakse kordamööda välja toiduained, mida arvatakse olevat kehva enesetunde põhjustajateks. Kuid see on kui pimedas nõela heinakuhjast otsimine.

RoClinic selgitab, et kuna igaüks meist on individuaalse immuunsüsteemiga, väljendub ka toidutalumatus igal inimesel erinevalt. Kliiniku statistika näitab, et kuigi kõige suuremad vaenlased meie organismile on lehmapiimavalk, pärmid, suhkrud, gluteen ja mitmed teisedki toiduained, on mõistlik endale siiski lasta teha varjatud toidutalumatuse test. Test näitab koheselt, millised toidud on inimesele sobivad ja millised mitte. See võimaldab oma enesetunnet ja elukvaliteeti koheselt parandama asuda.

FOTO: RO-Clinic EST OÜ

Varjatud toidutalumatuse test ja personaalne toitumisprogramm – tõhus tee parema terviseni

Oma kahtlustele leiab kinnituse vereanalüüsi põhjal tehtava varjatud toidutalumatuse testi abil. RoClinic kasutab varjatud toidutalumatuse diagnoosimiseks patendeeritud IgG meetodit (Elisa test), mille suur eelis seisneb selles, et testiga saab kontrollida terveid toiduainete gruppe, mitte vaid üksikuid toiduaineid, mis inimesele sobivad või kahjulikud. Testi tulemuste põhjal antakse inimesele soovitus, millised toidud peaks ta oma menüüst välistama või vastupidi, sinna hoopis lisama.

Kuid, kuna toiduga seotud harjumused on visad muutuma, siis ainuüksi vereanalüüsist, mis ütleb, millised toidud on organismile kahjulikud, ei piisa. Tõeliseks muutuseks tuleb ette võtta elukestev toitumisprogramm, millele truuks jääda ning millest kujuneb uus elustiil. Selleks on vaja mõista, et toitumine pole ainuüksi nauding vaid sellest sõltub otseselt meie tervis.

Poed on aga ahvatlusi täis ning seetõttu on oluline õppida tegema juba õigeid valikuid sisseoste tehes. RoClinic oma individuaalse toitumisprogrammiga kõike seda pakub. Kliiniku toitumisprogrammis nõustavad spetsialistid oma kliente igal sammul, kus kesksel kohal on kliendi ja toitumisnõustaja pikaajaline koostöö. Kliendi enesetunnet jälgitakse, teda abistatakse ja suunatakse tervislike harjumuste suunas.

RoClinicul on tänaseks juba tuhandeid õnnelikke kliente, kes on tänu programmile saavutanud väga häid tulemusi. Lahti on saadud nahaprobleemidest, lisakilodest ja teistest tervisemuredest. Kliiniku sõnul saavutatakse häid tulemusi juba tavaliselt 1-2 kuuga. Laste puhul on esimesed tulemused veelgi kiiremini tulema.

Kliinikus töötavate spetsialistide sõnul võib loomulikult uue toitumisprogrammiga kohanemine olla raske. Kõige keerulisemad on tavaliselt paar esimest nädalat – sel perioodil harjub organism muutusega. Muutustega aitavad kohaneda RoClinicu spetsialistid ning kliiniku juures tegutsevad tugigrupid.

