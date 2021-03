Inimese soolestikus elavad nii head, halvad kui ka neutraalsed bakterid, kuid kõige olulisem on hoida nende omavahelist tasakaalu. Viimane väljendub heas seedimises, tugevas immuunsuses ja üldises heaolutundes. Kuna ideaalselt toituvat, liikuvat ja täielikult stressivaba inimest pole ilmselt tänapäeval olemas, siis on kõige tulemuslikum soolestiku mikrofloora tasakaalu tagamiseks tarbida piimhappebaktereid.

Näiteks sisaldab Alma Vita+ jogurtijook piimhappebakterit Lactobacillus rhamnosus GG, mille puhul on tegemist terve inimese soolestikust isoleeritud bakteri tüvega. Lactobacillus rhamnosus GG -nimelist piimhappebakterit lisatakse paljudele toiduainetele, nt hapupiimadele, keefiritele, jogurtitele ja jogurtijookidele, ning seda müüakse ka kapslite ja tilkadena apteekides. Nii nagu Lactobacillus rhamnosus GG piimhappebakterid suudavad jääda seedesüsteemis ellu ja omada uuringutega tõestatud toimeid, suudavad vaid vähesed piimhappebakterid. Nimelt on neile bakteritele abiks karvad, mille abil kinnitub bakter tugevalt soolestiku külge, samuti kannatavad Lactobacillus rhamnosus GG bakterid välja mao- ja sapphappe ning muud bakteritele ebasoodsad tingimused.

Turgutava kuuri tegemine on põhjendatult populaarne valik kindlasti enne soojamaareisi. Soovituslik on tugevdada mikrofloorat nädal enne reisile minemist, et organism oleks uute bakterite ja võimalike kõhuviirustega kohtumiseks valmis. Ka aitab selline turgutuskuur võõras riigis pakutavaid toitusid kergemini seedida.

Seedekulgla tasakaalutusest annavad märku nii kõhukinnisus kui ka -lahtisus, kuid hea uudis on see, et neid mõlemaid aitavad leevendada piimhappebakterid. Nii et enne kui sirutad käe kõhulahtisti või söetableti järele, püüa menüüsse lisada piimhappebaktereid sisaldavaid toiduaineid või tee paarinädalane heade bakterite kuur.