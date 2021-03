Nelja aasta tagant teeb Tervise Arengu Instituut laste vaimse tervise uuringu. «Umbes kolmandik lastest tunneb depressiivseid sümptomeid. Mõned teised uuringud näitavad, et umbes kolmandik lapsi on ennast vigastanud,» ütleb koolipsühholoog.

«Olen 20 aastat töötanud psühholoogina – laste enesevigastamist on rohkem kui enne. Arvan, et siin mängib muude tegurite kõrval rolli ka infoühiskond ja sotsiaalmeedia – kõik on lihtsalt nii kättesaadav. Kui varem paljud lapsed ei teadnudki sellest midagi, siis praegu postitavad lapsed sotsiaalmeedias pilte, kuidas nad on ennast lõikunud. Olemas on grupid, kus õpetatakse, kuidas seda paremini teha,» räägib Maikalu.