UURING ⟩ Eesti noored täiskasvanud tarbivad vähem süsivesikuid, aga nende ülekaal on tõusnud

Toitumisprobleemidega seotud haiguste, näiteks südame-veresoonkonnahaiguste, kõrgvererõhktõve ja vähkkasvajate ennetamiseks on paljudes riikides koostatud toitumissoovitused. Eesti toitumissoovituste järgi peaks põhiline osa päevasest toiduenergiast olema tagatud nii, et süsivesikud moodustavad 50–60%, rasvad 25–35% ja valgud 10–20%. 18–64-aastased mehed peaksid toiduenergiat saama 2400–2800 kcal/päevas ja täiskasvanud naised 1800–2200 kcal/päevas.

Et hinnata Eesti toitumissoovituste kooskõla päevase toiduenergia ning süsivesikute, valkude ja rasvade tegeliku tarbimisega ning vaadelda, kuidas on samade inimeste toitumine 15 aasta jooksul muutunud, analüüsis Ilja Tšibisov Tartu Ülikooli rahvatervishoiu õppekava magistritöös Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuringus osalenud 345 inimese andmeid. Uuritavad olid 2001. aastal 18-aastased ja 2016. aastal 33-aastased.

Süsivesikud, valgud ja rasvad

Uurimistöö näitas, et uuringuaastate jooksul hakati märkimisväärselt vähem tarbima teraviljatooteid, puuvilju ning suhkrut ja maiustusi, mis on olulised süsivesikute allikad, ning see väljendus süsivesikute üha väiksemas osakaalus toiduenergiast. «Uuringuaastate jooksul suurenes nii naiste kui ka meeste süsivesikute alatarbimine, vastavalt oli alatarbijaid 2001. aastal 44,1% ja 61% ning 2016. aastal alatarbijaid oli 80,9% ja 84,4%. See võib olla tingitud uuritavate suurenenud huvist väikse süsivesikute sisaldusega ja rasvarikka dieedi vastu,» arutles Tšibisov.