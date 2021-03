Eesti Punane Rist jagab kaitsemaske

«Tänasel päeval on väga keeruline teha otsuseid, kes vajab abi kõige enam – koroonaviirus on jätnud sügava jälje nii paljude inimeste tervisele ja toimetulekule. Kuigi haiglates on raskes seisus aina nooremad, on eakad endiselt meie kõige haavatavam elanikkonnagrupp,» rääkis Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv. «Töötame selle nimel, otsime partnereid, et see ei jääks ühekordseks annetuseks, vaid saaksime sarnaselt aidata ka edaspidi,» lisas ta.