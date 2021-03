Soome terviseamet tunnistas vassimist nakatumisprognoosides

Terviseameti hinnangul võiks 18. aprillil ehk algselt plaanitud valimispäeval olla üle 11 000 nakatumise päevas, ütles justiitsminister Anna-Maja Hendriksson valitsuse otsust põhjendades.

Helsingi Ülikooli teadlane Tuomas Aivelo ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et ei usu hetkekski, et selline nakatumisnäitaja tõeks saab.

THL-i juht Markku Tervahauta tunnistas ajalehele Iltalehti, et ei usu tegelikult ka ise nendesse numbritesse ja tema sõnul on tegemist mudeliga, mis võib tõeks saada, aga ei pruugi.

«Meie hinnangus oli muid asju, mis olid palju tähtsamad, kui need arvud, mis on tõesti lihtsalt arvutus-harjutus,» ütles THL-i tervisejulgeoleku osakonna juhataja Mika Salminen. Ta lisas, et selline nakatumine võiks toimuda, kui mingeid piiranguid ega vaktsineerimist üldse ei oleks.