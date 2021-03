Viroloog Andres Merits avaldas, millal võib Eestis oodata Covid-19 kriisi leevenemist

«Koroonaviiruse piirangutega on tavaliselt tehtud kaks viga: need on kehtestatud liiga hilja ja liiga vähe. Ning teiseks: neid leevendatakse liiga vara ja liiga palju. Minu hinnang on, et aprilli lõpp, mai algus on realistlik aeg,» rääkis Merits teisipäeval «Vikerhommikus», millal olukord võib hakata lahenema.