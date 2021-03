Kallas avaldas, millal saab valida Covid-19 vaktsiinide hulgast endale meelepärase

Kallase sõnul olid täna riigikogus arutlusel riikliku tähtsusega küsimused vaktsineerimisest. «Sotsiaalminister ütles seal ka välja, et see aeg võiks tulla aasta teisel poolel, kus tõepoolest peaks meil olema vaktsiine väga palju,» ütles peaminister.

«Oleme tellinud vaktsiine 4,6 miljoni jagu – kõvasti rohkem, kui Eestis on elanikke. Mingist hetkest hakkab neid vaktsiine olema nii palju, et jätkub kõigile,» kinnitas Kallas.

Ta lisas, et aasta lõpuni on vaktsineerimine Eestis tasuta. Järgmisest aastast vaadatakse üle, kuidas see peaks edaspidi toimima.