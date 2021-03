Ajakirjas The American Journal of Emergency Medicine avaldatud juhtumiaruandes kirjutati, et 69-aastane mees läks kiirabisse pärast seda, kui arst kirjutatud ravimid ei aidanud õhupuuduse vastu. Rasvunud mehel, kes oli nädal aega köhinud, tekkis peagi palavik. Kui erakorralise meditsiini arstid testisid teda Covid-19 suhtes, oli tulemus positiivne.