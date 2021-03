Ravimiamet: 31-aastase mehe surmal pole seost AstraZeneca peatatud vaktsiinipartiiga

Austria teatas pühapäeval, et on peatanud ettevaatusabinõuna AstraZeneca vaktsiini ühe partii, et uurida inimese surma ja teise rasket tervise halvenemist. Ravimiameti andmeil peatas seoses sellega ka Eesti pühapäeval ettevaatusabinõuna sama partii kasutamise.