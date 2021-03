Uuring paljastas üllatava teguri, mis suurendab koroonaviirusega nakatumise riski

Järeldus: õietolm mõjutab nakatumise määra

Õhus sisalduv õietolm nõrgestab immuunvastust

Kõrge õietolmu kontsentratsioon toob kaasa nõrgema immuunvastuse viirustele, mis võivad põhjustada köha ja nohu. Kui viirus siseneb kehasse, saadavad nakatunud rakud tavaliselt sõnumi-valke — see kehtib ka SARS-CoV-2 kohta. Need valgud, mida nimetatakse viirusevastasteks interferoonideks, annavad lähedal asuvatele rakkudele märku, et nad suurendaksid viirusevastast kaitset, et hoida sissetungijaid eemal. Lisaks aktiveeritakse viirustega võitlemiseks sobiv põletikureaktsioon.

Kui aga õhu on õietolmu kontsentratsioon kõrge ja õietolmu terad hingatakse sisse koos viirusosakestega, tekib vähem viirusevastaseid interferoone. Mõjutatud on ka kasulik põletikuline reaktsioon ise. Seetõttu võib see õietolmu kõrge kontsentratsiooniga päevadel põhjustada hingamisteede haiguste arvu kasvu. See kehtib teadlaste sõnul ka Covid-19 kohta. See, kas inimesed on erinevate õietolmu tüüpide suhtes allergilised, ei oma tähtsust.