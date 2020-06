18 levinuimat mürktaime, mida igal Eesti elanikul teada tasub

Täiskasvanu surmab 2–4 grammi, lapse 1–2 grammi. Keha ja limaskestad muutuvad tuimaks. Teised mürgistustunnused on lihashalvatus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, nahasügelus, kuulmis- ja nägemishäired. Aeglustuvad pulss ja südametegevus ning langevad kehatemperatuur ja vererõhk. Tekivad krambid ja südametöö häired ning surm on piinarikas.

Harilik maikelluke

Maikelluke ehk piibeleht (Convallaria majalis) on tugeva meeldiva lõhnaga ja valgete kellukesekujuliste õitega tuntud taim, mis õitseb mais ja juunis. Taimel on oranžid ebameeldiva maitsega marjad. FOTO: Lea Margus

Taim on üleni mürgine ning eriti mürgised on marjad, seemned ja õied. Kuivatatud taimetolmu sissehingamine põhjustab aevastamist. Mürgistustunnused on iiveldamine, oksendamine, kõhulahtisus, peapööritus ja pulsimuutus. Raskematel juhtudel võib esineda teadvusekaotust ja surma. Kuna taimes sisalduvad ained lahustuvad vees, muudab maikellukesekimp mürgiseks ka vaasivee.

Harilik ussilakk

Ussilaka (Paris quadrifolia) tipus on väike rohekas õis mais ja juunis. Sellest areneb hiljem ebameeldiva maitsega sinine või sinakasmust nelja pesa ja mitme seemnega mari. Munakujulised lehed on terava tipuga, karvadeta ja lühikese rootsuga. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Kogu taim on mürgine, kuid mürgistusi saadakse rohkem viljadest. Mürgiseimad osad on viljad, seemned ja risoom. Taimes leiduvad mürgised saponiinid nimega paristifiin ja pandoniin. Mürgistusnähud avalduvad juba paari marja söömisel ning eluohtlik kogus on paarkümmend marja. Halva maitse tõttu esineb mürgistusi harva. Lapsed peavad ussilakka sageli mustikaks. Mürgistusest annavad märku südame rütmihäired, vererõhu langus, kõhuvalu, soolekrambid, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Taimemahl nahal põhjustab põletikku. Raskema mürgistuse korral võivad esineda krambid, halvatus, südamelihase ja hingamisteede halvatus ning surm.

Salu-siumari

Salu-siumari (Actaea spicata) on valge tugeva lõhnaga kobarõisikuga mitmeaastane rohttaim. Õites on kuni kuus valget kroonlehte ja palju tolmukaid. Taime vili on lihav marjataoline kukkur. See on läikivmust, haisev ja lapergune. FOTO: Wikipedia

Kogu taim on mürgine, sisaldades alakaloide ja sapiine. Mürgiseimad on seemned, viljad ja risoom. Ebameeldiva maitse tõttu esineb raskeid mürgistusi harva. Mürgistustunnusteks on iiveldamine, oksendamine ja hingamishäired. Nahale sattunud mahlast tekib ärritus ja veritsus.

Harilik jugapuu

Aia- ja pargipõõsana levinud kuni kümne meetri kõrgune igihaljas harilik jugapuu (Toxus baccata) võib elada lausa 5000 aasta vanuseks. Taimel puuduvad õied ja vili, kuid sellel on punase või kollase kattega marjataoline paljunemisorgan. Emastaimel on lihaka kehaga seemned ning isastaimel käbid, mis pärast tolmlemist maha varisevad. FOTO: Wikipedia

Kogu taim peale lihaka seemnerüü on surmavalt mürgine. See on ohtlik ka koduloomadele, kuid metsloomadel tavaliselt mürgistusi ei esine. Jugapuu mürgisteks ühenditeks on taksiin, glükosiidid ja eeterlik õli jugapuuõli. Mürgiseimad on okkad ja seemned,, aga ka koor ja puit. Surmav kogus on 50–100 grammi okkaid. Väikelastega peres on soovitatav loobuda jugapuu kasvatamisest.

Harilik kuslapuu

Vanaaegne joonis. Harilik kuslapuu (Lonicera xylosteum). Kahekaupa kokku kasvanud valgetest taimede õitest ulatuvad välja pikad tolmukad. Küpsed tumepunased viljad sisaldavad mitut seemet ja on ebameeldiva maitsega. Laiad piklikud lehed on kaetud tumedate karvadega ning pealt tumedamad, alt heledamad. Põõsas ise on 2–3 meetri kõrgune. FOTO: SCANPIX

Hariliku kuslapuu viljad, lehed ja õied on mürgised. Tänu ebameeldivale maitsele juhtub mürgistusi harva. Taimede söömisel esineb neerude, kuseteede ja seedekulgla ärritus. Taim sisaldab mürgiseid alkaloide ja saponiine. Surmajuhtumeid on esinenud teadaolevalt vaid laborihiirtega. Mõne vilja söömine ei ole eluohtlik. Mürgistustunnused on valu seedetraktis, oksendamine ja kõhulahtisus.

Kuutõverohud

Mais-juunis õitseva taime valged torukujulised õied ripuvad kobarõisikutena taime ühel küljel. Need küpsevad kerajateks sinakasmustadeks vahaja kihiga ning mitme seemnega marjadeks. Piklikud püstised lehed kinnituvad varrele vahelduvalt. FOTO: Lea Margus

Üleni mürgise saponiine sisaldava taime mürgiseimad osad on seemned ja risoom. Mürgistustunnused on korrapäratu pulss, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus, halvematel juhtudel teadvusekadu. Mürgistusjuhtumid on harvad ja eluohtlikke seisundeid pole teada.

Harilik leseleht

Maianthemum bifolium on valge kobarõisikuga mitmeaastane rohttaim. Igas maist-juulini õitsevas õies on neli väljaulatuvat tolmukat. Septembris küpseb taimel poolesentimeetrine kerajas punane mari. FOTO: Lea Margus / Valgamaalane

Üleni mürgise taime mürgiseimad osad on risoom ja viljad. Taim sisaldab glükosiide, viljad saponiine. Mürgistustunnused on peavalu, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu. Raskeid mürgistusi juhtub õnneks harva.

Maavitsad

Maavitsad (solanum) on üheaastased rohttaimed või puitunud varrega ronitaimed. Eestis leidub harilikku maavitsa (pildil) ja musta maavitsa. Mustal maavitsal on sentimeetrise läbimõõduga õis. Juunist septembrini õitseval harilikul maavitsal on kartuliõietaoline lillakas õis. Õied on mitmekaupa õisikutest. Mustal maavitsal on kerajas mari, harilikul maavitsal erkpunane munakujuline mari. Toored marjad on rohelised ning mõlemas sisaldub rohkelt seemneid. Mõlema taime lehed on munakujulised. Harilikul maavitsal on need piklikumad, allpool kahe sisselõikega, ülemised varrele kinnituvad lehed odakujulised. FOTO: Lea Margus / Valgamaalane

Kogu taim on mürgine, sealhulgas ka kariloomadele. Inimese tapab 200 hariliku maavitsa marja. Mürgistustunnused on iiveldus, kõhuvalu, kiirenenud pulss, peapööritus, raskematel juhtudel krambid ja teadvushäired. Viiest marjast suurema koguse sööjale tuleb anda aktiivsütt ning karmimatel juhtudel kutsuda arst.

Harilik näsiniin

Harilik näsiniin (daphne mezereum) on heitlehine kollakashalli koorega põõsas. Taime roosade healõhnaliste õitega taim õitseb aprillis enne lehtede arenemist. Näsiniine piklik läikiv luuvili on küpsenult punane. 4–9 cm pikkused ja 1–2 cm laiused lehed on pikliku paadi kujulised ning nende kõige laiem koht on keskkohast tipu pool. Enamasti varre tipus paiknevad lehed varisevad sügiseti maha. Sileda koorega ja väheharunev põõsas on 30–120 cm kõrgune, harvem 200 cm. FOTO: Madis Veltman